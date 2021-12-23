Снегопад превратил Севастополь в горнолыжный курорт

Коммунальщики борются со снегом уже несколько суток

Юг России во власти мощных снегопадов. В Краснодарском крае непогода затруднила движение транспорта, на дорогах - сугробы и гололедица. Похожая картина и в Крыму. Сильные осадки обрушились на Ялту. В четверг там закрыты детские сады и отменены занятия в школах.

Без посторонней помощи в горку не заехать. На занесенных снегом тротуарах – не разминуться. Южный берег Крыма накрыл Арктический циклон. Обильный снегопад и гололед буквально заблокировали движение на улицах Ялты. Здесь образовались многокилометровые пробки. А общественный транспорт на ряде маршрутов и вовсе остановил движение. Но и своим ходом путешествовать сейчас совсем не безопасно.

На всю Ялту – всего 30 единиц техники. Для такого снегопада – все равно что капля в море. На один день приостановлена работа школ и детских садов. Но ради такой сказки и взрослые готовы пораньше сбежать с работы. На снег жители Ялты реагируют также, как туристы на море.

В связи с неблагоприятными условиями закрыты для посещения пещерные города Крыма. На Ай-Петри – нулевая видимость. Серпантин замело. Автомобили, пытаясь разъехаться, то и дело попадали в снежный плен.

Настоящий экстрим сейчас в Севастополе. Снегопад превратил город в горнолыжный курорт. Сноуборд – лучший транспорт. А бушующее море идеально подходит для зимнего серфинга. Вот уже третьи сутки коммунальщики борются со снегом. В первый день город парализовало. Жители сельской местности, не дождавшись помощи, решали проблемы самостоятельно.

Продолжает действовать штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, сложные гидрометеоусловия на полуострове сохранятся еще два дня.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram