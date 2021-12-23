Кольцо сжимается: украинские следователи ждут Порошенко

На этот раз для него всё может закончится плохо

В Государственном бюро расследований Украины в четверг ждут на допрос Петра Порошенко. Однако адвокат экс-президента уже заявил, что напрасно: его клиент находится в Европе и повестку намерен проигнорировать. Тем временем, по новому делу Порошенко подозревается в государственной измене.

В отношении экс-президента Украины Петра Порошенко в прошлые годы велись десятки уголовных дел, по самым разным поводам - от контрабанды картин до незаконных кадровых назначений. Никаких решений по ним тогда не последовало, но, кажется, нынешнее обвинение в государственной измене может навсегда закрыть бывшему главе государства дорогу в большую политику. Его соратники называют это спланированной атакой.

"Начиная с первого дня нахождения Зеленского на посту президента, он начал системную борьбу с пятым президентом Украины. По его прямому указанию были сфабрикованы сотни уголовных дел против Петра Порошенко. Он получал сотни повесток, провел много часов на допросах в разных силовых структурах", - заявил экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

Следствие уверяет, что у них имеются доказательства причастности Порошенко к закупкам угля на предприятиях неподконтрольных Киеву территорий Донбасса во время боевых действий 6 лет назад. Для этого он якобы помог разорвать контракт на импорт топлива из ЮАР и тем самым поставил страну в зависимость от самопровозглашенных республик и России. Ранее по этому же уголовному делу один из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук был отправлен под домашний арест. Порошенко пытались вручить повестку лично, но он успел заскочить в машину и уехать. А позже и вовсе покинул страну. Сейчас Порошенко в Европе и уверен, что нынешним власти не ждут его возвращения.

"Мне передают поздравления из Офиса президента, намекают, что они с пониманием отнесутся, если я останусь в Европе. Я хочу акцентировать: я не сделаю им такого подарка и вернусь на Украину в первой половине января. По своему графику, а не по графику сценариста видосиков господина Зеленского", - отметил Порошенко.

В четверг Петр Порошенко должен явиться на допрос. Интрига в том, объявят ли его в розыск. Так или иначе, кольцо вокруг бывшего главы государства постепенно сжимается. Вот как Владимир Зеленский прокомментировал дело против своего главного политического оппонента:

"Я не думаю, что это повлияет на ситуацию в нашей стране. С углём, торговлей с сепаратистами пускай занимаются правоохранительные органы. Поддержки этих процессов в обществе нет и понятно почему. Так не выйдет: сначала зарабатывать на этом обществе, а потом ждать, чтобы это общество тебя поддержало".

Поддержит ли общество курс нынешнего правительства? Страна стоит на пороге очередного энергетического кризиса, грядут веерные отключения электричества. И теперь, по сути, Украина признает свое зависимое положение. Сегодня Киев потребовал от Еврокомиссии обязать Россию продать Евросоюзу крупные партии газа с прокачкой через свою территорию.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

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