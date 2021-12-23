Российские вирусологи вернулись в Москву из ЮАР

Они изучали штамм "омикрон"

В четверг в Москву из ЮАР вернулись российские врачи и вирусологи. Они по поручению президента изучали штамм "омикрон" в республике. Во всём мире фиксируют всплеск заболеваемости из-за стремительного распространения этой мутации. В Великобритании - рекордное число случаев за всё время пандемии. В Италии вводят строгий масочный режим. А в Китае на карантин закрыли целый город.

Великобритания ставит новые антирекорды – более 100 тысяч заболевших за последние сутки. Всего за три недели. Штамм "омикрон" распространяется в геометрической прогрессии. В Министерстве здравоохранения Соединённого королевства сообщают об уже 14 смертельных исходах. Но пока власти не решаются ввести локдаун перед праздниками. Хотя больницы стремительно заполняются.

Немногим отстаёт от Великобритании Франция – здесь под 90 тысяч заражённых за сутки. Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявляет, что "омикрон" может стать "очередным штормом" для Европы.

В Бельгии возвращаются к строгим ограничениям - закрывают большинство общественных заведений. В четверг правительство Италии обсудит введение дополнительных мер безопасности. В их числе - обязательная вакцинация для новых категорий граждан. Сейчас это учителя, врачи, военные и полицейские. Будет усилен и масочный режим. Теперь в общественных местах можно будет находиться только в респираторах. В Испании возвращаются к маскам на улицах. На этот раз, правда, с разумными послаблениями.

Пример кардинального решения проблемы распространения коронавируса вновь демонстрируют в Китае. Накануне Олимпиады меры принимают самые жёсткие. За сутки в стране выявлен всего 71 случай заболевания. 63 из них - в провинции Шэнси, где расположен город Сиань. Но сразу же - массовое тестирование и распоряжение властей: все жители без исключения должны находиться дома. Улицы пустеют буквально за несколько часов.

В четверг из ЮАР в Москву вернулся отряд вирусологов, которые занимались изучением нового штамма. Как выяснилось, он способен заражать и переболевших, и вакцинированных. Но последние переносят заболевание гораздо легче. Сегодня в Роспотребнадзоре сообщили, что разработали тест, способный сразу же определять новую мутацию. А в Минздраве зарегистрировали препарат "МИР-19" для лечения коронавируса. Лекарство прекращает размножение частиц вируса в клетках и предотвращает тяжелое течение болезни.

Александра Панина, "ТВ Центр".

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