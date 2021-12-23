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В Москве наградили призеров премии "Экология - дело каждого"

11:50
  • четверг
  • 23 декабря 2021

На конкурс поступило почти 10 тысяч заявок

В Москве наградили победителей и призёров Международной детско-юношеской премии "Экология - дело каждого". Торжественная церемония прошла накануне в экоцентре "Цветоводство".

Жюри определило около 200 финалистов. Всего на конкурс поступило девять с половиной тысяч заявок по 12 направлениям, которые посвящены сохранению окружающей среды, сообщает "ТВ Центр".

Это тематические фотографии и видеоролики, инициативы и предложения по реализации новых экопроектов. Из них организаторы зарегистрировали около шести тысяч работ. В конкурсе приняли участие дети из всех 85 регионов России, а также из 27 стран мира.

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