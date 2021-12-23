Число заражений COVID-19 в мире превысило 277 миллионов

Коэффициент смертности на 1 миллион населения - 692

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 277 миллионов. Последние данные по ситуации с COVID-19 публикует американский университет Джонса Хопкинса.

По информации, собранной экспертами на утро 23 декабря, в мире подтверждено 277 161 452 случая заболевания коронавирусом. За все время пандемии скончались от связанных с COVID-19 заболеваний 5 377 204 пациента.

На первом месте по числу инфицированных – Соединенные Штаты, здесь зарегистрирован 51 545 991 случай заболевания. В Индии, которая занимает вторую позицию в списке – 34 765 976 случаев. На третьем месте Бразилия с показателем 22 222 928 заболевших коронавирусом, сообщается на сайте университета.

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