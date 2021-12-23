Треть миллиона человек посетили экспозицию Москвы на "Экспо-2020"

Выставка проходит в Дубае

Свыше 350 тысяч человек побывали на экспозиции Москвы на Всемирной универсальной выставке в Дубае. Об этом в четверг, 23 декабря, рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Как отметила заммэра, обширная программа Москвы в Дубае стала окном в российскую столицу для сотен тысяч жителей всего мира. Экспозиция открылась 20 ноября и работала на протяжении месяца. Каждый мог познакомиться с направлениями развития города.

Центр экспозиции — смотровая площадка в виде уменьшенной копии парящего моста из парка "Зарядье". В ходе виртуальной экскурсии "Полет над Москвой" можно было полюбоваться столицей России. Бой курантов, перезвон колоколов, летний дождь, шум стадиона помогали проникнуться настроением города.

Весной 2021 года Москва стала первым городом, который подал заявку на право проведения "Экспо-2030". Модернизация городской среды и инфраструктуры, внедрение новых технологий и цифровых инструментов — все изменения последних лет делают Москву достойной площадкой для проведения "Экспо-2030" и демонстрации передовых практик человечества, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее Наталья Сергунина рассказала, что участники Всемирной выставки в Дубае получили возможность познакомиться с московской гастрономией в рамках фестиваля Moscow Gastronomic Week.

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