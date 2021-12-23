ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Масштабные маневры ВДВ стартуют в Крыму

10:11
  • четверг
  • 23 декабря 2021

Участвуют более 1200 военнослужащих и свыше 250 единиц техники

Боевые стрельбы десантно-штурмовых и артиллерийских подразделений будут отработаны 23 декабря на полигоне "Опук" в Крыму. Участвуют в маневрах и подразделения войск радиационной, химической и биологической защиты. Продемонстрируют военные и навыки в разминировании местности, прикрытии войск от средств воздушного нападения и беспилотных летательных аппаратов.
Российские военные испытали новые тяжелые огнеметы на учениях под Оренбургом

"Военнослужащие выполнят огневые задачи и поразят мишени на различных дальностях", - сказали в пресс-службе Минобороны России.

Кроме того, десантно-штурмовые подразделения на вертолетах блокируют захваченный район и обеспечат быстрое наступление главных сил. Огневую поддержку обеспечит армейская авиация - вертолеты Ми-35.

А 24 декабря стартуют учения в Краснодарском крае, на полигоне "Раевский" под Новороссийском. Десантники отработают приемы ведения боевых действий на коротких дистанциях, а также разведывательно-ударные действия артиллерийским дивизионом 2 С9 "Нона". В маневрах участвуют более 1200 военнослужащих и свыше 250 единиц техники, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
ВДВ
ВДВ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.