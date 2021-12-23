Масштабные маневры ВДВ стартуют в Крыму

Участвуют более 1200 военнослужащих и свыше 250 единиц техники

Боевые стрельбы десантно-штурмовых и артиллерийских подразделений будут отработаны 23 декабря на полигоне "Опук" в Крыму. Участвуют в маневрах и подразделения войск радиационной, химической и биологической защиты. Продемонстрируют военные и навыки в разминировании местности, прикрытии войск от средств воздушного нападения и беспилотных летательных аппаратов.

"Военнослужащие выполнят огневые задачи и поразят мишени на различных дальностях", - сказали в пресс-службе Минобороны России.

Кроме того, десантно-штурмовые подразделения на вертолетах блокируют захваченный район и обеспечат быстрое наступление главных сил. Огневую поддержку обеспечит армейская авиация - вертолеты Ми-35.

А 24 декабря стартуют учения в Краснодарском крае, на полигоне "Раевский" под Новороссийском. Десантники отработают приемы ведения боевых действий на коротких дистанциях, а также разведывательно-ударные действия артиллерийским дивизионом 2 С9 "Нона". В маневрах участвуют более 1200 военнослужащих и свыше 250 единиц техники, передает РИА Новости.

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