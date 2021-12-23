В Белоруссии выпустили первую серию вакцин "Спутник V" и "Спутник Лайт"

Качество проконтролируют в Москве

В Белоруссии выпустили первую опытную серию российских вакцин от коронавируса "Спутник V" и "Спутник Лайт".

Первые валидационные серии появились на белорусском предприятии 22 декабря в рамках русско-белорусского проекта. 23 декабря серию вакцин отправят на контроль качества в российский институт имени Гамалеи.

"На этих образцах будет исследоваться стабильность препарата при хранении", - сообщили в Минздраве Белоруссии.

Ранее Минздрав Белоруссии выдал разрешение на ввоз и применение российской вакцины от коронавируса "КовиВак", разработанную Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова Российской академии наук.

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