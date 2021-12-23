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Россияне назвали финансовые цели на 2022 год

10:40
  • четверг
  • 23 декабря 2021

Каждый третий хотел бы увеличить доход

Половина жителей России, принявших участие в опросе банка ВТБ, уже определилась с финансовыми целями на 2022 год.
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Среди участников исследования 37% хотели бы в следующем году нарастить свои доходы и сформировать или увеличить накопления. Среди респондентов старше 45 лет на это рассчитывают около 30%, среди остальных возрастных групп — 40%.

Всего 12% опрошенных уже разработали план доходов-расходов в 2022 году. Каждый третий опрошенный старшего возраста и 19% респондентов среди молодежи предпочитают действовать по обстоятельствам.

Еще 20% опрошенных россиян назвали главной задачей в 2022 году отсутствие новых долгов.

В целом среди россиян ярко выражен оптимистичный настрой: каждый второй верит, что в 2022 году страну ожидают позитивные изменения в области финансов, сообщает ТАСС.

Ранее в ходе опроса россияне рассказали, что считают своими главными достижениями в 2021 году. Среди участников опроса 34% респондентов отметили, что в этом году им удалось сменить работу, 21% сумели найти подработку.

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