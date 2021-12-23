Пять человек пострадали при возгорании вездехода в ХМАО

Один в реанимации

Гусеничный вездеход с бытовкой сгорел на трассе в Ханты-Мансийском автономном округе.

ЧП произошло в ночь на 23 декабря на 41-м километре автодороги в Нижневартовском районе. Гусеничный вездеход участвовал в работах по укатке зимней дороги. После пожара в больницу города Стрежевой госпитализировали пять работников, которые остались на ночлег.

Четверо пострадавших лежат в хирургическом отделении в состоянии средней тяжести. Пятый мужчина в реанимации, его состояние врачи оценивают как тяжелое, передает ТАСС.

На данный момент специалисты выясняют причины возгорания вездехода.

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