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Пять человек пострадали при возгорании вездехода в ХМАО

10:44
  • четверг
  • 23 декабря 2021

Один в реанимации

Гусеничный вездеход с бытовкой сгорел на трассе в Ханты-Мансийском автономном округе.

ЧП произошло в ночь на 23 декабря на 41-м километре автодороги в Нижневартовском районе. Гусеничный вездеход участвовал в работах по укатке зимней дороги. После пожара в больницу города Стрежевой госпитализировали пять работников, которые остались на ночлег.

Четверо пострадавших лежат в хирургическом отделении в состоянии средней тяжести. Пятый мужчина в реанимации, его состояние врачи оценивают как тяжелое, передает ТАСС. 

На данный момент специалисты выясняют причины возгорания вездехода.

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