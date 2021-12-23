Россия направила США предложение по срокам переговоров о гарантиях безопасности

Москва ждет ответ Вашингтона

Российская сторона направила американской свои предложения по срокам начала переговоров о гарантиях безопасности. Об этом в четверг, 23 декабря, рассказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Дипломат подчеркнул, что Вашингтон не сможет диктовать Москве любые предварительные условия для запуска переговоров на данную тему.

Если же Соединенные Штаты попытаются использовать диалог по гарантиям безопасности в качестве ширмы для дальнейшего "военного освоения" Украины, это приведет лишь к ухудшению ситуации, предупредил Рябков.

Замминистра отметил, что за обсуждениями и беседами должны последовать конкретные шаги. В настоящее время российская сторона ожидает от США ответа относительно срока начала переговоров, сообщает РИА Новости.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ранее заявила, что власти США считают хорошим признаком наличие дипломатического взаимодействия с Россией. Она добавила, что у НАТО как оборонительного союза нет агрессивных намерений в отношении России.

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