ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россия направила США предложение по срокам переговоров о гарантиях безопасности

11:00
  • четверг
  • 23 декабря 2021

Москва ждет ответ Вашингтона

Российская сторона направила американской свои предложения по срокам начала переговоров о гарантиях безопасности. Об этом в четверг, 23 декабря, рассказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
Новый Карибский кризис: Россия предпринимает шаги по защите своих интересов

Дипломат подчеркнул, что Вашингтон не сможет диктовать Москве любые предварительные условия для запуска переговоров на данную тему.

Если же Соединенные Штаты попытаются использовать диалог по гарантиям безопасности в качестве ширмы для дальнейшего "военного освоения" Украины, это приведет лишь к ухудшению ситуации, предупредил Рябков.

Замминистра отметил, что за обсуждениями и беседами должны последовать конкретные шаги. В настоящее время российская сторона ожидает от США ответа относительно срока начала переговоров, сообщает РИА Новости.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ранее заявила, что власти США считают хорошим признаком наличие дипломатического взаимодействия с Россией. Она добавила, что у НАТО как оборонительного союза нет агрессивных намерений в отношении России.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
МИД России
МИД России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.