Число жертв крушения судна у Мадагаскара возросло до 85

Спасены 50 человек

Число жертв кораблекрушения у берегов Мадагаскара возросло до 85. Уточненные данные передает со ссылкой на местные власти агентство France Press.

На борту потерпевшего крушение судна находились 138 пассажиров. По состоянию на 23 декабря спасены 50 человек. Ранее сообщалось о 17 погибших, однако к тому времени еще 0 пассажиров числились пропавшими без вести.

Накануне стало известно об аварии в районе спасательной операции вертолета, на борту которого находился министр полиции Мадагаскара. Чиновник выжил, он 12 часов вплавь добирался до берега.

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