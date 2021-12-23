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Число жертв крушения судна у Мадагаскара возросло до 85

10:53
  • четверг
  • 23 декабря 2021

Спасены 50 человек

Число жертв кораблекрушения у берегов Мадагаскара возросло до 85.  Уточненные данные передает со ссылкой на местные власти агентство France Press.

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На борту потерпевшего крушение судна находились 138 пассажиров. По состоянию на 23 декабря спасены 50 человек. Ранее сообщалось о 17 погибших, однако к тому времени еще 0 пассажиров числились пропавшими без вести.

Накануне стало известно об аварии в районе спасательной операции вертолета, на борту которого находился министр полиции Мадагаскара. Чиновник выжил, он 12 часов вплавь добирался до берега.

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