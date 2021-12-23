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"Расставляем запятые": Лукашенко назвал сроки обсуждения новой конституции

11:05
  • четверг
  • 23 декабря 2021

Президент Белоруссии провел итоговое совещание по проекту закона

Проект новой конституции Белоруссии будет вынесен на всенародное обсуждение в ближайшие дни. Белорусский президент Александр Лукашенко назвал совещание, на котором обсуждались изменения в основной закон страны, итоговым.

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"День-два исправляем ошибки, расставляем запятые, выносим на обсуждение нынешний проект Конституции", - заявил Лукашенко.

Президент Белоруссии подчеркнул: если измененную конституцию примут, система управления  государством будет отстроена заново. Лукашенко предупредил, что не допустит в стране "каши и хаоса", передает агентство БелТА.

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