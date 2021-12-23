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Журналистов на пресс-конференции Путина обработают серебром

11:11
  • четверг
  • 23 декабря 2021

В Кремле заверили, что это полезно и безопасно

Журналистов, которые будут присутствовать в "Манеже" на пресс-конференции Владимира Путина, обработают серебром. Как рассказала пресс-секретарь управляющего делами президента Елена Крылова, на входе на площадку установят специальные дезинфицирующие рамки.
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"Это уникальный такой прибор, который специально будет обрабатывать серебром всех входящих журналистов на пресс-конференцию. Это абсолютно безопасно. Наоборот: я бы сказала, что это даже полезно", - сказала Крылова в эфире канала "Россия 24" (цитата по РИА Новости).

Помимо обработки серебром у всех журналистов проверят ПЦР-тесты на коронавирус. Они сдавали анализ трижды – 19, 21 и 22 декабря.

Большая пресс-конференция Владимира Путина пройдет сегодня, 23 декабря, в зале "Манеж". Общение президента с журналистами пройдет в очном режиме. Начало - в 12:00.

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