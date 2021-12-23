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На Украине заявили об истощении крупнейших месторождений газа

11:20
  • четверг
  • 23 декабря 2021

Киев вынужден закупать газ по любым ценам

Крупнейшие месторождения газа на Украине находятся на завершающей стадии эксплуатации".
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В некоторых местах они опустошены на 80%, сообщила украинская газодобывающая компания "Нафтогаз". В компании сложилась критическая ситуация, Киев готов закупать газ по любым ценам. "Нафтогаз" будет привлекать средства на международных рынках.

На данный момент компания работает над увеличением собственной добычи голубого топлива, применяет новые технологии, разрабатывает перспективные участки недр.

Кроме того, Киев готов к переговорам на транзит газа после 2024 года с российским "Газпромом". Мяч на российской стороне, сообщил глава компании Юрий Витренко.

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