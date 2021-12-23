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Торговый центр на западе Москвы могут закрыть за нарушение антиковидных мер

11:25
  • четверг
  • 23 декабря 2021

Сотрудники не предпринимали меры по соблюдению посетителями санитарно-эпидемиологических требований

Торгово-развлекательному центру "Фестиваль" на западе Москвы грозит закрытие за нарушение мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
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Как рассказал главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Антон Романов, в ходе проверки был выявлен ряд нарушений антиковидных мер. Посетители и сотрудники находились на территории центра без средств индивидуальной защиты либо носили маски спущенными на подбородок.

Сотрудники магазина не предпринимали исчерпывающие меры по соблюдению посетителями санитарно-эпидемиологических требований.

За данные нарушения предусмотрен штраф в размере до 300 тысяч рублей. Если выяснится, что нарушение антиковидных мер привело к вреду для здоровья людей, торговому центру может грозить штраф до миллиона рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток, сообщает АГН "Москва".

Ранее стало известно о приостановке работы магазина на юго-востоке Москвы. Ему тоже грозит закрытие за нарушение мер профилактики распространения COVID-19.

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