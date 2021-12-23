Врач объяснил причину головных болей на морозе

В центральной России царят аномально низкие температуры

Головная боль является распространенной жалобой у метеозависимых людей, она может проявляться и при резком похолодании. О причинах этого явления рассказал невролог, нейрофизиолог Александр Будик.

Эксперт объяснил, что речь идет о реакции организма на температурные показатели. По всей коже головы располагаются рецепторы, при повышенной чувствительности они могут избыточно раздражаться на холоде, поэтому может возникнуть головная боль.

Сам по себе факт головной боли при выходе на улицу не является грозной патологией. Чтобы избежать таких проявлений, рекомендуется надевать шапку.

Возникнуть из-за состояния сосудов головного мозга боли не могут, если у человека не наблюдается повышенное артериальное давление, уточнил Будик: пока систолическое давление не повышается до 200 миллиметров, системы стабилизации кровотока в мозге работают адекватно, с сосудами ничего не происходит, в том числе на морозе.

Лишь если это "верхнее" давлении подскочит выше указанной величины, происходит срыв регуляции и начинается головная боль, связанная с высоким давлением.

Наконец, голова может заболеть при поедании чего-то холодного, например, мороженого. Чувствительные окончания в ротовой полости так сильно раздражаются, что появляется такой особенный симптом, рассказал эксперт в интервью радио Sputnik.

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец ранее рассказал, что пик полярного вторжения в Москве пройден и в последующие сутки морозы станут медленно отступать. В пятницу будет от минус 7 до минус 12. Суббота же обещает быть снежной и ветреной.

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