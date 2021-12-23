В России выявили еще 25667 случаев коронавируса

Вылечились 41645 человек
В России за минувшие сутки зарегистрировано 25667 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19.
Скончались за сутки 1002 человека, выздоровели 41645 заболевших.
Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве - 3062. В Московской области за сутки заболели 959 человек, в Санкт-Петербурге - 2198.
За весь период пандемии в стране выявлено 10318650 случаев инфекции. Умер 301271 пациент. Выздоровели 9139166 человек.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram