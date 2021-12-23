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Лукашенко назначил референдум по конституции на февраль

11:28
  • четверг
  • 23 декабря 2021

Этому будет предшествовать всенародно обсуждение проекта

Граждане Белоруссии выразят свое отношение к проекту новой конституции страны на референдуме. Как заявил белорусский президент Александр Лукашенко, он состоится во второй половине февраля.

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"Референдум пройдет во второй половине февраля", - цитирует Лукашенко Telegram-канал "Пул первого".

Ранее Лукашенко заявил, что комиссия "расставляет запятые" в документе и через день-два его опубликуют для всенародного обсуждения. По словам белорусского лидера, рабочая группа соберется еще раз, чтобы обсудить существенные предложения и поправки, внесенные народом. После чего уже окончательный вариант основного закона вынесут на всенародный референдум.

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