Лукашенко назначил референдум по конституции на февраль

Этому будет предшествовать всенародно обсуждение проекта

Граждане Белоруссии выразят свое отношение к проекту новой конституции страны на референдуме. Как заявил белорусский президент Александр Лукашенко, он состоится во второй половине февраля.

"Референдум пройдет во второй половине февраля", - цитирует Лукашенко Telegram-канал "Пул первого".

Ранее Лукашенко заявил, что комиссия "расставляет запятые" в документе и через день-два его опубликуют для всенародного обсуждения. По словам белорусского лидера, рабочая группа соберется еще раз, чтобы обсудить существенные предложения и поправки, внесенные народом. После чего уже окончательный вариант основного закона вынесут на всенародный референдум.

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