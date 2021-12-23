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Twitter оштрафован еще на 3 млн рублей

11:59
  • четверг
  • 23 декабря 2021

Соцсеть не удаляет запрещенный контент

Мировой судья судебного участка № 422 Таганского района Москвы наложил на социальную сеть Twitter очередной штраф. Об этом в четверг, 23 декабря, рассказали в пресс-службе суда.

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Штраф наложен по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ ("Неудаление владельцем сайта информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством Российской Федерации"). Величина штрафа составляет 3 млн рублей.

Как уточнил замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин, соцсети Google, Facebook и Twitter не удалили в общей сложности 5,5 тысячи материалов с запрещенной информацией. За это на них наложен штраф на общую сумму свыше 140 млн рублей, сообщает ТАСС.

В октябре в Роскомнадзоре рассказали, что снятие ведомством ограничений по скорости с соцсети Twitter зависит от удаления площадкой запрещенного в России контента.

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