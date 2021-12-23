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Путин: российская экономика оказалась более готовой к пандемии, чем другие

12:22
  • четверг
  • 23 декабря 2021

Рост ВВП ожидается на уровне 4,5%

Российская экономика оказалась более мобилизованной и готовой к шокам пандемии по сравнению с ведущими экономиками мира. Об этом заявил Владимир Путин, отвечая на первый вопрос во время большой пресс-конференции в четверг.

"У нас уровень спада экономики составил 3%. И мы восстановились гораздо быстрее, чем другие страны. В прошлом году мы могли говорить об этих тенденциях...  Рост ВВП – 4,5% ожидается по итогам года", - сказал Путин.

Инфляция ожидается на уровне 8%. Это больше, чем прогнозировали, однако реальные доходы населения начали расти. Уровень безработицы стал ниже по сравнению с допандемийным уровнем, отметил Владимир Путин.

"Было 4,6-4,7%, сейчас 4,3%. Сальдо торгового баланса... У нас и в прошлом году, несмотря на проблемы, было 94 млрд, а сейчас удвоилось. Государственный внешний долг сократился. Международные резервы подросли", - сказал президент.

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