Путин: российская экономика оказалась более готовой к пандемии, чем другие

Рост ВВП ожидается на уровне 4,5%

Российская экономика оказалась более мобилизованной и готовой к шокам пандемии по сравнению с ведущими экономиками мира. Об этом заявил Владимир Путин, отвечая на первый вопрос во время большой пресс-конференции в четверг.

"У нас уровень спада экономики составил 3%. И мы восстановились гораздо быстрее, чем другие страны. В прошлом году мы могли говорить об этих тенденциях... Рост ВВП – 4,5% ожидается по итогам года", - сказал Путин.

Инфляция ожидается на уровне 8%. Это больше, чем прогнозировали, однако реальные доходы населения начали расти. Уровень безработицы стал ниже по сравнению с допандемийным уровнем, отметил Владимир Путин.

"Было 4,6-4,7%, сейчас 4,3%. Сальдо торгового баланса... У нас и в прошлом году, несмотря на проблемы, было 94 млрд, а сейчас удвоилось. Государственный внешний долг сократился. Международные резервы подросли", - сказал президент.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram