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Путин назвал срок достижения необходимого коллективного иммунитета к COVID-19

12:33
  • четверг
  • 23 декабря 2021

В настоящее время показатель составляет 59,4%

Для достаточной защиты населения от коронавирусной инфекции необходим уровень коллективного иммунитета под 80%. Об этом в четверг, 23 декабря, заявил президент России Владимир Путин в ходе своей традиционной ежегодной большой пресс-конференции.

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Глава государства отметил, что накануне пресс-конференции обсуждал данный вопрос с вице-премьером Татьяной Голиковой и руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой. На сегодняшний день коллективный иммунитет в России составляет 59,4%, включая как переболевших COVID-19, так и прошедших вакцинацию.

Первую прививку сделали около 70 млн россиян, полностью прошли вакцинацию — порядка 70 млн с небольшим, рассказал российский лидер. С учетом этого требуемого уровня коллективного иммунитета можно будет достичь к концу первого квартала 2022 года.

Путин отметил, что в других государствах, в том числе европейских, переживают из-за низких уровней вакцинации. При этом речь идет о том, что уровень коллективного иммунитета в 80% может быть недостаточным — идут разговоры про 90-95%, сообщил президент.

Ранее глава государства попросил сограждан прислушаться к рекомендациям эпидемиологов в новогодние праздники. Обстановку по коронавирусу в стране президент назвал напряженной, несмотря на сокращение числа заболевших за сутки.

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