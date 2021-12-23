Путин назвал бюджет России социально ориентированным

Были приняты меры по сохранению рабочих мест

Новый бюджет России – социально-ориентированный, заявил во время большой пресс-коференции президент Владимир Путин, отвечая на вопрос агентства ТАСС про социальные расходы и обязательства государства.

Так, объем поддержки граждан в 2020 году составил 4,5 триллиона рублей. При этом, по словам президента, в условиях пандемии ковида, когда власти выстраивали работу по поддержке пострадавших отраслей экономики, деньги не просто выдавались "абы как и абы кому".

"Нацеливали меры на сохранение рабочих мест и поддержку уязвимых групп населения — например, семьи с детьми младшего возраста", - сказал Путин. Глава государства напомнил, что был повышены прожиточный минимум и МРОТ.

"Это, на первый взгляд, небольшое увеличение, но сразу повышаются социальные выплаты и это отражается даже на индексации пенсий", - отметил Путин.

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