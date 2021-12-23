"И упали ниже, и вышли быстрее": Путин оценил эффективность поддержки бизнеса в пандемию

Российские власти адресовали бизнесу целый ряд мер поддержки

Российские власти предприняли целый ряд мер поддержки бизнеса, чтобы выдержать баланс между ограничительными мерами в пандемию COVID-19 и необходимостью продолжать работу. Об этом в четверг, 23 декабря, заявил президент России Владимир Путин в ходе своей традиционной ежегодной большой пресс-конференции.

В основном страдает малый бизнес, хотя есть определенный негатив и в работе крупных предприятий. Правительство еще в начале 2020 года ввело ряд мер в отношении крупного бизнеса, благодаря чему он отработал "фактически без сбоя", даже нарастил выпуск продукции — например, в оборонке.

Особые меры поддержки адресованы представителям малого и среднего бизнеса, включая различные субсидии и льготы. Власть выделяет ресурсы на эти цели сознательно, понимая, что происходит, подчеркнул Путин.

Президент уточнил, что все это осуществляется в прямом контакте с бизнес-сообществом. Глава государства неоднократно встречался с членами Российского союза промышленников и предпринимателей, представителями других деловых сообществ. В целом люди "нормально относятся" и положительно оценивают правительственные меры поддержки.

При этом российский лидер уточнил, что есть и результаты. Благодаря поддержке правительства бизнес в стране пострадал меньше и восстановился быстрее, чем в других государствах.

— И упали ниже, и вышли быстрее, — резюмировал Путин.

Ранее в ходе большой пресс-конференции глава государства подчеркнул, что российская экономика оказалась более готовой к пандемии, чем другие.

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