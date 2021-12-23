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Опрос показал отношение россиян к онлайн-экскурсиям

12:13
  • четверг
  • 23 декабря 2021

Большинство уверены, что такой формат не заменит традиционное посещение музея

Две трети (66%) жителей России, принявших участие в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), в курсе о возможности побывать на онлайн-экскурсиях.
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С начала пандемии коронавирусной инфекции у 76% никак не поменялся интерес к данному формату, у 15% интерес вырос, у 3%, напротив, снизился.

При этом 79% респондентов убеждены, что онлайн-экскурсии не могут заменить традиционное посещение музея, а 9% придерживаются обратного мнения.

37% опрошенных не видят никаких преимуществ у онлайн-формата посещения объектов культуры и искусства, 34% считают иначе. Среди них 7% отметили удобство и комфорт, 6% указали на безопасность в связи с пандемией, 5% довольны, что не надо тратить время на дорогу.

В числе недостатков участники исследования называли то, что лучше один раз увидеть вживую (16%), отсутствие полного восприятия (10%), недостаточность эмоций и впечатлений (6%), нехватку социализации и живого общения (4%), отсутствие возможности лично пообщаться с экскурсоводом и задать вопрос (3%), сообщается на официальном сайте ВЦИОМ.

Ранее сообщалось, что в Москве с 22 по 26 декабря уже в четвертый раз пройдет краеведческий диктант "Московский код", в ходе которого москвичи смогут проверить знания об истории и архитектуре столицы. Мероприятие организовано в онлайн-формате.

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