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ЕС потребовал от Зеленского освободить Медведчука

12:16
  • четверг
  • 23 декабря 2021

Брюссель также требует отмены санкций против оппозиционных СМИ

Освободить из-под домашнего ареста  главу политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука – с таким требованием обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому руководители стран ЕС. Кроме того, украинскому лидеру рекомендуют отменить санкции против оппозиционных СМИ.

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"Европейские лидеры выдвинули Зеленскому список предложений, чтобы разрядить ситуацию. В частности, там был пункт о том, что санкции СНБО против оппозиционных СМИ, включая санкции против "Страны" и трех оппозиционных телеканалов, закрытых еще в феврале 2021 года, несправедливы и их нужно отменить", - говорится в сообщении издания "Страна.ua".

Лидеры ЕС обсуждали ситуацию вокруг Украины. Пришли к выводы, что такие меры могут ослабить напряжение в регионе. Требования публично не озвучивались и были переданы Зеленскому в конфиденциальном порядке, сообщил источник издания.

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