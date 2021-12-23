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Путин начал пресс-конференцию с шутки

12:25
  • четверг
  • 23 декабря 2021

Журналист задал всеобъемлющий вопрос

Президент России Владимир Путин начал ежегодную пресс-конференцию с шутки.

Право первого вопроса досталось агентству "Интерфакс". Вопрос журналиста затронул пандемию, экономику, работу правительства и меры преодоления кризиса. Путин отметил, что если ответить по всем пунктам, то пресс-конференцию можно завершать.

"Если мы будем полностью отвечать на все ваши вопросы, если удастся на них ответить, то можно заканчивать пресс-конференцию. Потому что они (вопросы - прим. ред.) очень объемные", - заметил Путин с улыбкой.

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