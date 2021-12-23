Путин похвалил губернаторов за работу в условиях пандемии

Многие страны последовали примеру России по делегированию полномочий

Многие страны во время пандемии взяли на вооружение схему, примененную российскими властями. Делегирование полномочий по принятию решений главам регионов в условиях сложной эпидситуации показало свою эффективность, считает президент России Владимир Путин.

По словам Путина, регионы в борьбе с пандемией не боялись принимать решения. Президент считает, что губернаторы показали высшую степень ответственности. Федеральный центр помогал регионам, которые нуждались в поддержке бюджетов, эта помощь увеличилась кратно.

Президент России подчеркнул во время ежегодной Большой пресс-конференции, что подобный уровень взаимодействия позволил справиться с проблемами в сложной ситуации.

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