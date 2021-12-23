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Путин лаконично объяснил причину появления новых штаммов COVID-19

13:05
  • четверг
  • 23 декабря 2021

Это связано со способностью вируса к мутациям

Появление новых волн коронавирусной инфекции сопряжено со способностью COVID-19 к мутациям. Об этом в четверг, 23 декабря, рассказал президент России Владимир Путин в ходе своей традиционной ежегодной большой пресс-конференции.
Путин счел недостаточным уровень коллективного иммунитета

Ответ на вопрос о причинах таких волн очень простой, отметил Путин. Новые штаммы появляются там, где есть проблемы с системой здравоохранения и уровень коллективного иммунитета низок. Например, в возникновении "омикрона" в Африке ничего странного нет.

Президент подчеркнул необходимость взаимного межгосударственного признания и распространения вакцин, иначе не справиться с глобальной проблемой COVID-19, человечество постоянно будет нести огромные потери.

Необходимо, чтобы люди поняли важность вакцинации, уровень коллективного иммунитета в 59,4% в России — это очень низкий результат, подчеркнул Владимир Путин.

Повторные случаи коронавируса, после перенесенного заболевания либо вакцинации, возможны, однако доля таких случаев в общей структуре минимальна, рассказал российский лидер. Из тех, кто переболел, второй раз заболевают 1%, среди вакцинированных — 3-4%.

При этом доля вакцинированных среди тех, кому необходима госпитализация, минимальна.

"Не знаю, во сколько раз меньше, по сравнению с теми, кто не вакцинировался, однако это такие цифры", — рассказал Путин.

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