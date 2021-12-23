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Путин напомнил, как пытались развалить Россию

13:12
  • четверг
  • 23 декабря 2021

Это старались сделать изнутри

Россию неоднократно пытались развалить изнутри, напомнил Владимир Путин. Президент России ответил на вопрос об иноагентах и организациях, признанных экстремистскими.

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"Хочу напомнить, о чем говорили наши оппоненты на протяжении веков: Россию нельзя победить, ее можно развалить изнутри. Что благополучно было сделано по результатам Первой мировой войны и в 90-е годы, когда разваливали СССР", — сказал Путин во время Большой пресс-конференции.

Российский лидер напомнил, что закон об иноагентах придумали не в России. В США и некоторых других странах давно действуют такие же меры, причем наказание за их нарушение очень жесткое. В России же не запрещают эти организации – просто требуют, чтобы те ясно обозначили источники финансирования своей деятельности.

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