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Владимир Путин оценил вероятность войны

13:21
  • четверг
  • 23 декабря 2021

Президент подчеркнул, что международные конфликты — не наш выбор

Мы должны думать о перспективах обеспечения своей безопасности не на день и даже не на неделю. Об этом в четверг, 23 декабря, рассказал президент России Владимир Путин в ходе своей традиционной ежегодной большой пресс-конференции.
Лавров: Россия намерена жестко обеспечивать свою безопасность

Отвечая на вопрос о вероятности войны с другим государством, российский лидер продолжил цитату министра иностранных дел Российской империи Александра Горчакова: "Россия не сердится, Россия сосредотачивается".

Путин подчеркнул, что международные конфликты — не наш выбор, мы этого не хотим. Стабильность и безопасность является одним из важнейших вопросов. Москва направила Западу предложения по гарантиям безопасности.

В частности, был прямо поставлен вопрос о том, что никакого продвижения НАТО на восток быть не должно, подчеркнул президент России.

Мяч сейчас находится на стороне западных партнеров, однако пока ситуация развивается хорошо. Уже назначены представители сторон. Переговоры, как ожидается, стартуют в начале января 2022 года в Женеве.

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