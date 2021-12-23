"Мы не могли отказать": Путин объяснил воссоединение Крыма с Россией

Президент рассказал о госперевороте на Украине

Россия не могла отказать Севастополю и Крыму в 2014 году и безвольно смотреть на происходящее в Донбассе. Об этом в ходе большой пресс-конференции заявил президент Владимир Путин.

Глава государства напомнил присутствующим, что тогда произошло. "Госпереворот. Кровавый. Людей убивали и сжигали. Президент Янукович со всем согласился, получил гарантии от других стран в мирном разрешении ситуации. Как мы могли отказать Севастополю и Крыму в том, чтобы взять их под свою защиту, под свое крыло?" – отметил Путин.

По словам президента, украинская проблема заключается в отказе от исполнения минских соглашений. А ведь это единственный возможный вариант урегулирования конфликта в Донбассе, добавил Путин.

"Объявили русских, проживающих на этих территориях, некоренным народом. Потом выдавливают русских с исторической территории. Говорят, Россия должна выполнять соглашения. Мы согласны", - отметил президент.

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