Путин в шутку назвал Пескова бюрократом

Пресс-секретарь не дал слова журналисту из Китая

Небольшая заминка возникла во время ежегодной пресс-конференции Владимира Путина. Президент России хотел дать слово журналисту из китайской компании CGNT. Однако помощница с микрофоном слегка замешкалась.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тем временем увидел плакат в руках представителя ведущего китайского агентства "Синьхуа" и направил девушку к этому корреспонденту.

"Бюрократия", - сказал Путин, чем рассмешил Пескова. Но вопрос об отношениях России с Китаем задавал в итоге журналист "Синьхуа".

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