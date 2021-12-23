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Путин в шутку назвал Пескова бюрократом

13:34
  • четверг
  • 23 декабря 2021

Пресс-секретарь не дал слова журналисту из Китая

Небольшая заминка возникла во время ежегодной пресс-конференции Владимира Путина. Президент России хотел дать слово журналисту из китайской компании CGNT. Однако помощница с микрофоном слегка замешкалась.

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тем временем увидел плакат в руках представителя ведущего китайского агентства "Синьхуа" и направил девушку к этому корреспонденту.

"Бюрократия", - сказал Путин, чем рассмешил Пескова. Но вопрос об отношениях России с Китаем задавал в итоге журналист "Синьхуа".

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