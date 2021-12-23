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Путин: интернет-технологии должны дополнять реальную жизнь

13:37
  • четверг
  • 23 декабря 2021

Необходимо использовать интернет в образовании

Говорить о деградации молодого поколения россиян, которое растет в эпоху интернета, не приходится. Такое мнение в четверг, 23 декабря, высказал президент России Владимир Путин в ходе своей традиционной ежегодной большой пресс-конференции.

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Как подчеркнул глава государства, дети всегда умнее родителей: накапливается информация, умственные способности улучшаются, повышается креативность.

Образование, начиная с самого маленького возраста, в настоящее время основано на играх. Поэтому безусловно необходимо использовать развлекательный и игровой контент.

Важно внедрить широкополосный интернет по всей стране, в школах должны скоро закончить эту работу, провести интернет в сельскую местность. На эти цели, по словам Путина, выделено 24 млрд рублей.

Вопрос здесь заключается в создании контента, который шел бы на пользу, чтобы молодые люди не "заболевали" интернетом, не сидели в соцсетях до ночи, а вели нормальную жизнь. Сети должны дополнять реальность, а не вести к тому, чтобы люди жили в виртуальности.

Президент напомнил, что для этого существуют представительные органы власти, общественные организации, некоммерческие структуры, которые в диалоге должны выработать правила поведения.

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