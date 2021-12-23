"США на пороге нашего дома": Путин объяснил, кто может требовать гарантий безопасности

Понравятся ли Вашингтону русские ракеты в Мексике?

Гарантий ненападения на Украину потребовала от Владимира Путина журналистка Sky News. Президент России объяснил корреспонденту американской телекомпании, кто может выступать с подобными требованиями.

"Это США со своими ракетами пришли к нашему дому. На пороге уже находятся. Разве это избыточное требование - не ставить больше никаких ракет у нашего дома?", - удивился Путин.

Президент поинтересовался, как бы понравилось американцам размещение российских ракет на границе с Канадой или Мексикой. И напомнил, что у США в свое время были территориальные споры по поводу Калифорнии и Техаса. Путин подчеркнул: Россия требует гарантий того, что НАТО не будет продвигаться дальше на Восток.

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