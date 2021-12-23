"Будем делать, что считаем нужным": Путин жестко ответил западному журналисту

США находятся у нас на пороге, заявил президент

Западу Россия кажется слишком большой, только этим можно объяснить постоянное давление на Россию. Об этом в ходе большой пресс-конференции рассказал президент Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста Sky News.

Президенту задали вопрос, может ли он гарантировать, что не нападет на Украину. Путин сообщил, что Россия никому не угрожает и задался вопросом – разве это Россия устанавливает ракеты у границ США?

"Нет, это США находятся у нас на пороге. Разве это избыточное требование: не ставить никаких ударных систем у нашего дома, чего здесь необычного?" – отметил Путин.

Про прежние обещания НАТО о нерасширении на восток президент заявил: "Надули. Просто нагло обманули. Пять волн расширения НАТО". По словам Путина, Россия хочет обеспечить свою безопасность". "Будем делать что считаем нужным", - добавил президент.

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