ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Будем делать, что считаем нужным": Путин жестко ответил западному журналисту

13:51
  • четверг
  • 23 декабря 2021

США находятся у нас на пороге, заявил президент

Западу Россия кажется слишком большой, только этим можно объяснить постоянное давление на Россию. Об этом в ходе большой пресс-конференции рассказал президент Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста Sky News.

Президенту задали вопрос, может ли он гарантировать, что не нападет на Украину. Путин сообщил, что Россия никому не угрожает и задался вопросом – разве это Россия устанавливает ракеты у границ США?

"Нет, это США находятся у нас на пороге. Разве это избыточное требование: не ставить никаких ударных систем у нашего дома, чего здесь необычного?" – отметил Путин.

Про прежние обещания НАТО о нерасширении на восток президент заявил: "Надули. Просто нагло обманули. Пять волн расширения НАТО". По словам Путина, Россия хочет обеспечить свою безопасность". "Будем делать что считаем нужным", - добавил президент.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина
Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.