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Депутаты Госдумы присоединились к акции "Мы вместе"

14:52
  • четверг
  • 23 декабря 2021

Они лично развозят продукты

Поддержка медиков, помощь пожилым и тем, кто находится на самоизоляции. Акция "Мы вместе" объединяет неравнодушных людей, которые всегда готовы прийти на выручку в период пандемии.

В числе волонтёров и депутаты нового созыва. Они лично развозят продукты и лекарственные препараты болеющим коронавирусом. Дежурят в прививочных пунктах и поликлиниках, принимая звонки от пациентов. Выполнять общественную работу на высоком уровне народным избранникам помогает профессиональный опыт.

"Я врач-педиатр. И поэтому я с огромным удовольствием сегодня принимаю участие здесь как волонтёр в работе единого контактного центра. Здесь не бывает такого, чтобы была свободная минута. Вызовы приходят, ну, буквально каждую минуту. Ну, если три минуты у нас есть перерыв – это очень хорошо", - сообщила первый зампредседателя Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.

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