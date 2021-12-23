Врачи Морозовской больницы провели уникальную операцию на сердце ребенка

Она проводилась эндоваскулярным способом

В Морозовской больнице провели уникальную операцию. Врождённый порок сердца не давал пятилетнему мальчику жить полноценно. Вместо активных игр он был буквально приговорён к четырём стенам квартиры. Московские хирурги смогли избавить его от тяжёлого недуга без разреза грудной клетки и остановки сердца. Как ребёнок чувствует себя сейчас и когда сможет наконец поиграть со сверстниками?

Сердце пятилетнего мальчика работает с перегрузкой из-за дефекта межжелудочковой перегородки. Это отверстие, через которое происходит постоянный сброс крови, труднодоступно, поэтому родителей ребенка чуть ли не с рождения готовили к открытой операции на сердце - с искусственным кровообращением и длительной реабилитацией. Но судьба маленького Дани сложилась по-другому - он попал к врачам Морозовской больницы, и врожденный порок сердца здесь устраняют через прокол на бедре.

Для того, чтобы закрыть дефект более щадящим эндоваскулярным способом, хирурги используют специальные устройства - окклюдеры. Они подбираются под размеры отверстия, это два диска из нитинола с эффектом памяти. К сердцу доставляются в сложенном виде в катетере, а потом раскрываются, как зонтик.

Операция проходит под двойным контролем рентгенографического оборудования и эхокардиографа. В итоге сложнейшее вмешательство удаётся провести без разреза грудной клетки и остановки сердца.

В Морозовской больнице специализируются на лечении врожденных пороков сердца, и уникальные операции поставлены на поток. По опубликованным данным за прошлый год, детская клиника заняла седьмое место по общему количеству малотравматичных операций среди 92 российских стационаров. Лучший результат показали только федеральные центры и научно-исследовательские институты.

Этот победный результат в Морозовской больнице считают промежуточным и продолжают помогать детям с тяжелыми пороками сердца. У Дани уже на второй день после операции прошла одышка, шум в сердце и признаки сердечной недостаточности. Его маме Оксане просто не верится.

"Сегодня сняли повязки, сегодня сняли катетер. Мы можем двигаться, он даже бегает уже сегодня", - рассказала Оксана Курышкина.

И это мальчик, которому с рождения были противопоказаны физические нагрузки и повышение температуры. Поэтому вместо детского сада он, в основном, сидел дома. Уже завтра мальчика выписывают домой - навстречу друзьям, спорту и жизни, от которой благодаря хирургам его больше не нужно оберегать.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр".

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