Строительство инфекционного лечебно-диагностического комплекса ИКБ №1 завершено почти на 50%

Ввод в эксплуатацию комплекса планируется уже в следующем году

Строительство нового комплекса Инфекционной клинической больницы № 1 на Волоколамском шоссе завершено почти наполовину. Сейчас там монтируют лифты и возводят надземный переход между корпусами. Первых пациентов здесь примут уже в следующем году.

16 поликлиник, 7 больничных корпусов, подстанция скорой медицинской помощи, а еще Многофункциональный медицинский центр. В следующем году в столице построят 25 новых медицинских объектов.

"Следующий год мы можем назвать годом здравоохранения с точки зрения строительства, потому что мы планируем ввести порядка 25 объектов с общей площадью около 400 тысяч квадратных метров. Такого в Москве по объектам строительства медицинского еще не было", - заявил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

До конца этого года завершится строительство двух объектов: медицинского корпуса для городской клинической больницы имени Ерамишанцева, а также родильного дома больницы в Коммунарке. Она была построена как раз в разгар пандемии и стала основным местом лечения больных с коронавирусом. Сегодня продолжается строительство второй очереди. Уже сдан амбулаторный корпус. В следующем году достроят детский и приступят к возведению корпуса лучевой терапии.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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