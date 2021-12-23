ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Строительство инфекционного лечебно-диагностического комплекса ИКБ №1 завершено почти на 50%

15:17
  • четверг
  • 23 декабря 2021

Ввод в эксплуатацию комплекса планируется уже в следующем году

Строительство нового комплекса Инфекционной клинической больницы № 1 на Волоколамском шоссе завершено почти наполовину. Сейчас там монтируют лифты и возводят надземный переход между корпусами. Первых пациентов здесь примут уже в следующем году.

16 поликлиник, 7 больничных корпусов, подстанция скорой медицинской помощи, а еще Многофункциональный медицинский  центр. В следующем году в столице построят 25 новых медицинских объектов.

"Следующий год мы можем назвать годом здравоохранения с точки зрения строительства, потому что мы планируем ввести порядка 25 объектов с общей площадью около 400 тысяч квадратных метров. Такого в Москве по объектам строительства медицинского еще не было", - заявил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

До конца этого года завершится строительство двух объектов: медицинского корпуса для городской клинической больницы имени Ерамишанцева, а также родильного дома больницы в Коммунарке. Она была построена как раз в разгар пандемии и стала основным местом лечения больных с коронавирусом. Сегодня продолжается строительство второй очереди. Уже сдан амбулаторный корпус. В следующем году достроят детский и приступят к возведению корпуса лучевой терапии.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Лечебно-диагностический комплекс ИКБ №1
Лечебно-диагностический комплекс ИКБ №1
Лечебно-диагностический комплекс ИКБ №1
Лечебно-диагностический комплекс ИКБ №1
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.