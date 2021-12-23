Захватчики или романтики: кто такие сквоттеры и как они живут в Москве

Сквоттинг стал популярен во II половине прошлого века в Европе

В Москве появились сквоттеры. Они занимают пустующие квартиры или даже аварийные здания, чтобы создать там свою реальность. Чаще всего такие общины существуют недолго - до приезда полиции. Но есть пространства, которые творческие личности могут обживать вполне легально. Вот только не убивает ли это свободный дух сквоттов?

Пустые коридоры бизнес-центра освещают лишь тусклые лампы, да таблички эвакуации. Повсюду следы недостроя. Жизнь теплится только на последнем этаже.

Коля и Гоша и живут, и творят в этой комнате. Прекрасный вид из панорамных окон, отопление, электричество. На этаже общий туалет, а недавно даже душевую кабину поставили. В свои 22 они получили среднее специальное образование. Этнолог и управленец успели почувствовать себя классическим офисным планктоном. Но быстро разочаровались в отечественном капитализме. Захотелось свободы и творчества. Теперь арт-тандем занимается современным искусством.

Контркультура сквоттинга стала популярна во второй половине прошлого века в Европе. Люди вскрывали пустующие дома и селились там. По одиночке или целыми коммунами. В Англии после 12 лет захватчики могут оставаться в жилье и дальше, но уже законно. У нас сквоттеры – нелегалы без срока давности.

Сквоттеры или нет в классическом понимании – они пытаются захватить мир с помощью идей и смыслов через свое творчество. Ребята говорят, что проблем с личной жизнью здесь не возникает. С милым, возможно, рай и в шалаше. Но с появлением семьи, даже не бросая любимое творчество, им наверняка придется вылезти из арт-палаток и подвалов, чтобы окунуться в жестокий мир съемных квартир или ипотеки.

Иван Колесников, "ТВ Центр".

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