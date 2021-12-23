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Путин: мусорная реформа в России опережает план

14:15
  • четверг
  • 23 декабря 2021

С населением нужно проводить разъяснительную работу

Реализация мусорной реформы в России идет активно, несмотря на возникающие сложности.

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"Мусор, конечно, надо куда-то девать <…> По всем направлениям работа идет, темпом выше запланированного", - заявил президент России Владимир Путин в ходе своей ежегодной пресс-конференции, отвечая на вопрос о мусорных полигонах.

Одна из эффективных мер – это создание операторов, которые появились почти во всех регионах. Кроме того, необходимо проводить разъяснительную работу с населением, чтобы люди не выступали против мусоросжигающих заводов.

"Надо показывать, как они работают. Современные заводы расположены даже в центре крупных городов, в миллионниках, в Японии, и работают, практически не оказывая негативного влияния на жизнь людей", - сообщил Путин.

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