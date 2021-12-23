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"Разберемся в этом": Путин о пытках в российских тюрьмах

14:13
  • четверг
  • 23 декабря 2021

Нужно прежде всего опираться на данные следствия

Президент России Владимир Путин заявил на пресс-конференции в четверг, что пытки в местах лишения свободы - проблема не только России, но общемировая. Вместе с тем глава государства обратил внимание, что для улучшения ситуации делается многое. Система ФСИН развивается, строятся новые учреждения.
Путин прокомментировал случаи пыток заключенных в колониях

Отдельно президент остановился на информации о пытках в колониях Саратовской области, где осужденных подвергали сексуальному насилию. 

"В данном случае нужно прежде всего опираться на данные следствия. 17 уголовных дел возбуждено. Они расследуются. Свыше десятка уволенных. Разберемся в этом. Нужно опираться на полноценное расследование, доводить до конца, чтобы всем было понятно, что наказание неизбежно. Используя и возможности правозащитных организаций", - подчеркнул Путин.

Он добавил, что данные вопросы постоянно поднимаются в СПЧ. "Я стараюсь на них реагировать. Это касается и условий содержания", - сказал глава государства.

Ранее ФСИН отчиталась об увольнении начальника ОТБ №1, трех сотрудников регионального управления ведомства. Кроме того, были направлены документы на увольнение начальника УФСИН России по Саратовской области полковника внутренней службы Алексея Федотова.

Путин  25 ноября сменил руководителя ФСИН. Своим указом глава государства освободил Александра Калашникова от должности директора. Новым руководителем ФСИН назначен Аркадий Гостев, который прежде занимал должность заместителя министра внутренних дел России.

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