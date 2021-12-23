Путин рассказал, как видит будущее Донбасса и Минских соглашений

Россия является посредником в урегулировании ситуации на юго-востоке Украины

Будущее Донбасса должны определять его жители. Об этом в четверг, 23 декабря, заявил президент России Владимир Путин в ходе своей традиционной ежегодной большой пресс-конференции.

Свою роль Россия видит в качестве посредника по созданию наилучших условий для населения Донбасса. Путин напомнил, что в рамках Минских соглашений Россия выступает как посредник, хотя ее пытаются сделать стороной конфликта.

Российский лидер напомнил, что Минские соглашения предполагают внесение изменений в конституцию Украины и фактическое объявление автономии с последующим проведением выборов. Однако в действительности этот комплекс мероприятий реализован не был, Киев даже не выносит предложения на обсуждение с властями самопровозглашенных республик Донбасса.

С руководством ДНР и ЛНР "пришлось поработать", чтобы они поставили свои подписи под Минскими соглашениями, однако теперь украинские власти отказываются с ними разговаривать и объявляют их террористами, заявил Путин.

Минские соглашения по мирному урегулированию ситуации на Украине были согласованы руководителями Германии, Франции, Украины и России в формате "нормандской четверки" и подписаны профильной Контактной группой.

Последняя встреча представителей "нормандского формата" прошла 9 декабря 2019 года в Париже. 20 декабря 2021 года заместитель официального представителя кабмина ФРГ Вольфганг Бюхнер сообщил, что Германия и Франция готовы вернуться к "нормандскому формату".

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