ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин рассказал, как видит будущее Донбасса и Минских соглашений

14:18
  • четверг
  • 23 декабря 2021

Россия является посредником в урегулировании ситуации на юго-востоке Украины

Будущее Донбасса должны определять его жители. Об этом в четверг, 23 декабря, заявил президент России Владимир Путин в ходе своей традиционной ежегодной большой пресс-конференции.
"Мы не могли отказать": Путин объяснил воссоединение Крыма с Россией

Свою роль Россия видит в качестве посредника по созданию наилучших условий для населения Донбасса. Путин напомнил, что в рамках Минских соглашений Россия выступает как посредник, хотя ее пытаются сделать стороной конфликта.

Российский лидер напомнил, что Минские соглашения предполагают внесение изменений в конституцию Украины и фактическое объявление автономии с последующим проведением выборов. Однако в действительности этот комплекс мероприятий реализован не был, Киев даже не выносит предложения на обсуждение с властями самопровозглашенных республик Донбасса.

С руководством ДНР и ЛНР "пришлось поработать", чтобы они поставили свои подписи под Минскими соглашениями, однако теперь украинские власти отказываются с ними разговаривать и объявляют их террористами, заявил Путин.

Минские соглашения по мирному урегулированию ситуации на Украине были согласованы руководителями Германии, Франции, Украины и России в формате "нормандской четверки" и подписаны профильной Контактной группой.

Последняя встреча представителей "нормандского формата" прошла 9 декабря 2019 года в Париже. 20 декабря 2021 года заместитель официального представителя кабмина ФРГ Вольфганг Бюхнер сообщил, что Германия и Франция готовы вернуться к "нормандскому формату".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Жители Донбасса
Жители Донбасса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.