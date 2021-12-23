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Путин пообещал решить проблемы поселков для многодетных семей

14:42
  • четверг
  • 23 декабря 2021

На развитие инфраструктуры выделены огромные деньги

На развитие инфраструктуры в России сейчас выделяются огромные деньги, напомнил Владимир Путин. Как отметил президент России, это 500 миллиардов рублей, плюс еще примерно 460 миллиардов в нацпроектах. Надо состыковать это финансирование с конкретными потребностями, заявил российский лидер, отвечая на вопрос журналиста из Татарстана.

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Во время большой пресс-конференции корреспондент рассказал президенту о том, что в Татарстане выделяются земли и строятся дома для многодетных семей. Проблема в том, что инфраструктура оставляет желать лучшего, нет нормальных дорог.

"Очень правильная постановка вопроса. У нас огромные деньги выделяются на развитие инфраструктуры. Надо вписать эти потребности в реализацию проектов, о которых вы сказали", - отметил президент.

По словам путина, нужно так настроить систему, чтобы регионы не "просто так деньги осваивали", а решали проблемы многодетных семей.

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