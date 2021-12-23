"Нервная система накрылась": Лера Кудрявцева пожаловалась на последствия ковида

Телеведущая до сих пор не восстановилась после болезни

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, что испытывает проблемы со здоровьем. В беседе с журналистами 50-летняя журналистка призналась: её нервная система "накрылась", а память стала плохо работать.

Врачи посоветовали Кудрявцевой тренировать мозг, поэтому она начала "сидеть с кроссвордами, учить что-то".

"Сложно мне. Через два-три месяца после ковида нервная система у меня накрылась. Памяти после болезни совсем нет. Приходится тренировать", — рассказала Лера (цитата по KP.RU).

Кудрявцева уже не в первый раз жалуется на здоровье после перенесенного ковида. Летом телеведущая рассказала поклонникам, что до сих пор ощущает на себе последствия коронавирусной инфекции. В частности, она говорила про усталость и проблемы с нервами.

Лера Кудрявцева перенесла COVID-19 в начале 2021 года. Болезнь протекала в легкой форме.

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