Опубликована инструкция к новому лекарству от коронавируса "Мир-19"

Препарат можно применять у взрослых в возрасте от 18 до 65 лет

Новое лекарство от коронавирусной инфекции "Мир-19" можно применять у взрослых пациентов в возрасте от 18 до 65 лет. Такая информация содержится в инструкции по применению препарата.

Лекарство вводят в организм ингаляционно при помощи небулайзера, делать это нужно дважды в день, с перерывами по семь-восемь часов, на протяжении двух недель.

"Мир-19" назначается в условиях стационара. Противопоказаниями к применению является беременность и тяжелое течение коронавируса, сообщает ТАСС.

Ранее глава ФМБА Вероника Скворцова уточнила, что "Мир-19" является этиотропным, противовирусным, высокоспецифичным препаратом в ингаляционной форме, который хорошо переносят люди с коронавирусом. Ожидается, что лекарство будет актуально против всех штаммов COVID-19.

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