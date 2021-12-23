Путин вызвался быть адвокатом Деда Мороза

На жителя Великого Устюга недавно подали в суд

В ходе пресс-конференции в четверг президента России Владимира Путина попросили прокомментировать иск 23-летнего юриста из Санкт-Петербурга к Деду Морозу по поводу того, что тот не исполняет желания истца.

"Я тоже юрист из Санкт-Петербурга. Я могу выступить адвокатом Деда Мороза и напомнить истцу, что Дед Мороз исполняет желания и дарит подарки только хорошим девочкам и мальчикам, Пусть он проанализирует свое поведение. Это будет основная линия защиты", - заявил глава государства.

Кроме того, президент отметил, что его личные отношения с Дедом Морозом выстраиваются благообразным образом.

"Я ему благодарен, что могу с вами встречаться. Еще больше благодарен народу России. Надеюсь, Дед Мороз будет сопровождать нас не только подарками, но осуществлением наших планов. Всей страны и каждого гражданина в отдельности", - заключил российский лидер.

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