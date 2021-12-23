Путин анонсировал новую программу расселения аварийного жилья

Необходимо вытащить людей из трущоб, подчеркнул президент

Необходимо вытащить людей из трущоб. Об этом в четверг, 23 декабря, заявил президент России Владимир Путин в ходе своей традиционной ежегодной большой пресс-конференции, отвечая на вопрос о расселении аварийного жилья.

Государственная власть, если претендует на такое название, должна исходить из интересов людей, подчеркнул Путин.

Необходимо разобраться с людьми, которые живут в аварийных квартирах, выплачивая за них ипотеку. Президент признал, что готового ответа на этот вопрос у него нет, но если такая проблема существует, с ней разберутся.

После завершения действующей программы расселения аварийного жилья начнет действовать новая, которая сейчас уже готовится, рассказал Владимир Путин.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что более 100 миллиардов рублей направит правительство в этом году на расселение аварийных домов. Это позволит построить качественное жилье взамен двух миллионов квадратных метров аварийного.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram