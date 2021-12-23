ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин анонсировал новую программу расселения аварийного жилья

14:50
  • четверг
  • 23 декабря 2021

Необходимо вытащить людей из трущоб, подчеркнул президент

Необходимо вытащить людей из трущоб. Об этом в четверг, 23 декабря, заявил президент России Владимир Путин в ходе своей традиционной ежегодной большой пресс-конференции, отвечая на вопрос о расселении аварийного жилья.
Путин назвал аварийное жилье главной проблемой Центральной России

Государственная власть, если претендует на такое название, должна исходить из интересов людей, подчеркнул Путин.

Необходимо разобраться с людьми, которые живут в аварийных квартирах, выплачивая за них ипотеку. Президент признал, что готового ответа на этот вопрос у него нет, но если такая проблема существует, с ней разберутся.

После завершения действующей программы расселения аварийного жилья начнет действовать новая, которая сейчас уже готовится, рассказал Владимир Путин.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что более 100 миллиардов рублей направит правительство в этом году на расселение аварийных домов. Это позволит построить качественное жилье взамен двух миллионов квадратных метров аварийного.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Аварийное жилье
Аварийное жилье
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.