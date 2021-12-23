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Марина Хлебникова перенесла операцию

15:01
  • четверг
  • 23 декабря 2021

Восстановление певицы после пожара будет долгим

Певица Марина Хлебникова, получившая сильные ожоги в результате пожара в квартире, продолжает восстановление.

Пострадавшая от пожара Хлебникова вышла на связь с поклонниками
Появились новые данные о состоянии Марины Хлебниковой
Появились новые данные о состоянии Марины Хлебниковой

Артистке предстоит несколько операций. Одну из них ей уже сделали в Москве: вмешательство проводилось на коже.

Издание о звездах "Стархит" пишет, что новый год Хлебникова встретит в клинике. По словам врачей, восстановление 56-летней певицы будет долгим.

14 декабря Хлебникова впервые рассказала о своем самочувствии после пожара. Певица поблагодарила подписчиков в Instagram за слова поддержки.

"Как хорошо, что пишете мне, поддерживаете. Настроение у меня позитивное, стараюсь идти на поправку. Врачи помогают, персонал замечательный. Так что со мной все будет хорошо. По возможности буду вам присылать голосовые сообщения", — сказала артистка.

Звезда отметила, что все самое страшное осталось позади и серьезных поводов для беспокойств уже нет.

Пожар в квартире 56-летней певицы на Ратной улице в Москве произошел вечером 18 ноября. Возгорание началось с кровати Хлебниковой. Предварительно, певица уснула, не потушив сигарету. Пострадали два человека, включая саму артистку.

Спальня, в которой находилась певица, сгорела дотла. Артистку получила 50% ожогов тела: пострадали лицо, ноги и верхние дыхательные пути. Хлебникову доставили в НИИ им. Н. В. Склифосовского и подключали к ИВЛ.

СМИ писали, что в последнее время певица злоупотребляла алкоголем и находилась в депрессии. Однако в окружении Хлебниковой это отрицают.

Видео: коллеги рассказали о состоянии Марины Хлебниковой до пожара

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