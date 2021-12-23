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В Думе пообещали россиянам каникулы по потребительским кредитам

15:19
  • четверг
  • 23 декабря 2021

Практика таких каникул по ипотеке хорошо себя зарекомендовала

Гражданам России могут дать возможность оформить каникулы по выплате потребительских кредитов. Об этом в четверг, 23 декабря, рассказал глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
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Подводя итоги 2021 года в денежно-кредитной политике России, парламентарий отметил эффективность ипотечных каникул — когда граждане, попав в сложную экономическую ситуацию, могут полгода не платить по кредиту.

Аксаков заявил, что в Думе хотят распространить эту меру на все потребительские кредиты и ввести кредитные каникулы для россиян, сообщает АГН "Москва".

Закон о предоставлении кредитных каникул гражданам, индивидуальным предпринимателям, малому и среднему бизнесу подписал 3 апреля 2020 года президент России Владимир Путин. В соответствии с документом, заемщики, доходы которых за предшествующий месяц снизились на 30% по сравнению со среднемесячными доходами предыдущего года, могут потребовать от кредитора кредитных каникул. Продолжительность такой отсрочки не может превышать 6 месяцев.

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